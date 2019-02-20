YouTube смягчил правила наказания пользователей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-20T08:58:42+03:00

Теперь нарушителей не будут сразу лишать доступа к функциям портала

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Популярный во всем мире видеохостинг YouTube решил изменить правила наказания пользователей, которые нарушают соглашение с сервисом. Информация о нововведениях появилась в блоге создателей YouTube. Теперь нарушителей не будут сразу лишать доступа к функциям портала, говорится в сообщении.

Используемая ранее система трех «страйков» будет сохранена, но до вынесения первого предупреждения, пользователь получит электронное уведомление, что его контент нарушает правила. Сам ролик будет удален, а пользователь должен сделать соответствующие выводы.

Если ситуация повторится, то будет применяться уже знакомая система.

При первом страйке пользователь на три месяца остается без возможности проводить прямые трансляции. Второе нарушение влечет за собой двухнедельный запрет на добавление новых роликов. Третье - полная блокировка аккаунта на 90 дней.

Руководство YouTube поясняет, что пользователи считают приоритетными в работе сервиса «четкую политику и прозрачность» в вопросе наказаний. Отступать от данной традиции в компании не планируют. Нововведение начнет применяться с 25 февраля, - сообщает телеканал «360».

Ранее ученые обвинили видеохостинг в распространении учения о плоской Земле.Алгоритм сервиса устроен таким образом, что по запросам выдает пользователям видео, которое не просвещает, а убеждает в верности конспирологических теорий.

ИСТОЧНИК KP.RU