В Германии назвали решение о признании Гуайдо нарушением международного права

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-20T09:38:30+03:00

Кроме того, эксперты отметили, что данный шаг нарушает немецкую политическую традицию официально признавать только государства, а не отдельные правительства [видео]

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В среду, 20 февраля, появилась информация о том, что в бундестаге был представлен отчет экспертов, в котором говорится о том, что решение Германии признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом боливарианской республики нарушает как международное право, так и немецкую политическую традицию официально признавать только государства, а не отдельные правительства.

Как подчеркивается в докладе, подготовленном специально для парламента ФРГ, признание Гуайдо является вмешательством во внутренние дела другого государства. Кроме того, авторы документа сочли решение Берлина сомнительным еще и потому, что временным президентом Венесуэлы был признан оппозиционный политик, никак не доказавший свою эффективность на других руководящих должностях, сообщает телеканал Das Erste.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы боливарианской республики. Между тем Россия, Белоруссия, Турция, Иран, а также Куба, Боливия, Никарагуа и Сальвадор высказались в поддержку законного президента страны Николаса Мадуро.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU