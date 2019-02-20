2019-02-20T10:00:23+03:00
В мире

Абэ заявил, что Япония пока не добилась нужного результата на переговорах с Россией

По мнению премьера Страны восходящего солнца, «история может дать этому суровую оценку» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в среду, 20 февраля, на дебатах в бюджетной комиссии нижней палаты парламента, заявил, что Токио пока не добился нужного результата на переговорах с Москвой о мирном договоре. Причем он выразил мнение, что «история может дать этому суровую оценку».

«На переговорах с Россией, к сожалению, пока не удалось добиться результата. Так что история, возможно, даст этому суровую оценку», - приводит слова Абэ ТАСС.

Кроме того, политик подчеркнул, что на переговорах он по-прежнему придерживается позиции о том, что «японский суверенитет распространяется на южные Курильские острова». При этом Абэ вновь отказался по требованию оппозиционного депутата заявить, что южная часть Курил является «исконной территорией» Страны восходящего солнца.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 ноября прошлого года на полях саммита Россия - АСЕАН в Сингапуре состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которой лидеры договорились «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».

А чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя курильский вопрос, заметил, что в территориальном споре между Москвой и Токио «потребуется компромисс, но это компромисс, который не должен противоречить интересам ни одной из сторон».

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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