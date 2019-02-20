2019-02-20T10:20:32+03:00
Политика

Госдума приняла около 90% законов для реализации прошлогоднего послания президента РФ

Между тем уже в среду глава нашего государства Владимир Путин выступит с новым посланием Федеральному собранию [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума приняла около 90% законов для реализации прошлогоднего послания президента РФГосдума приняла около 90% законов для реализации прошлогоднего послания президента РФФото: Анастасия НОВИКОВА
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В среду, 20 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента приняла около 90% законов, необходимых для реализации прошлогоднего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Государственная дума приняла почти 90% законов, необходимых для реализации послания президента Владимира Путина 2018 года», - сказал Володин, уточнив, что было принято в общей сложности 86 законов, при этом еще 10 законопроектов внесены и находятся на рассмотрении, а еще два - должны в ближайшее время поступить от правительства.

Также председатель нижней палаты парламента выразил надежду на то, что депутатам удастся сохранить такие темпы работы при реализации нового послания, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с новым посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выступит уже в среду. Начало мероприятия, которое пройдет в Гостином дворе, намечено на 12:00 мск. Кстати, ранее политики и ведущие эксперты рассказали «КП», что хотели бы услышать в обращении главы государства к парламенту.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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