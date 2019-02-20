2019-02-20T10:49:57+03:00
Экономика

«ВКонтакте» начала продажу товаров с AliExpress

В течение ближайших месяцев пользователям соцсети будет доступен весь ассортимент китайского маркетплейса
Дарья ИВАШКИНА
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«ВКонтакте» начала продажу товаров с AliExpress«ВКонтакте» начала продажу товаров с AliExpressФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 20 февраля, стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» начинает продажу товаров с Aliexpress. При этом ожидается, что в течение ближайших месяцев пользователям российской соцсети будет доступен весь ассортимент китайского маркетплейса, а также работающей на его базе торговой площадки Tmall.

Как отметили в Aliexpress, для покупки товара будет достаточно перейти по ссылке, после чего откроется специальное приложение Aliexpress на платформе VKApps, где пользователю не потребуется вводить дополнительные данные. При этом оплачивать товары можно будет с помощью VKPay, банковских карт и электронных кошельков.

«Интеграция стартует в конце февраля и приурочена к запуску глобальной кампании "Положи спасибо в карман"», - цитирует сообщение Aliexpress ТАСС.

Кстати, напомним, в сентябре прошлого года Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется создать совместное предприятие AliExpress Russia.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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