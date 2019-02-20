Экс-помощника Макрона поместили под стражу

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-20T10:52:13+03:00

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Бывший помощник президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля был помещен под стражу из-за несоблюдения правил судебного контроля. Об этом сообщил адвокат политика.

По его словам, экс-советника вызвали на допрос утром во вторник, 19 февраля, после того, как в конце января в СМИ появились отрывки из его разговора с другим фигурантом дела об избиении участников манифестации в Париже - Венсаном Кразом. Согласно правилам судебного контроля, им нельзя было встречаться или как-то контактировать, передает AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года в интернете появился видеоролик, на котором Александр Беналля и Венсан Краз избивают участников первомайской демонстрации во французской полиции. После этого помощника президента уволили из администрации и лишили права на пользование дипломатическим паспортом. Однако позже стало известно. что политик все же продолжал демонстрировать его во время своих зарубежных поездок.

В результате в январе 2019 года французская юстиция официально предъявила ему обвинения в незаконном использовании документов.

ИСТОЧНИК KP.RU