2019-02-20T11:13:58+03:00
Политика

Президент Сербии обсудит "Турецкий поток" с главой "Газпрома"

Встреча политика и бизнесмена состоится 20 февраля в дворце главы республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Сербии Александр ВучичПрезидент Сербии Александр ВучичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александр Вучич проведет переговоры с председателем правления корпорации "Газпром" Алексеем Миллером. Встреча политика и бизнесмена состоится в среду, 20 февраля, во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации лидера республики.

Местом для проведения переговоров станет здание Генерального секретариата президента. При этом основными темами обсуждения сделают энергетическое сотрудничество двух стран и прокладку участка газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии, передает RTS.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент РФ Владимир Путин заявил о готовности продолжить проект в европейские страны и вложить в эту инфраструктуру около 1,4 млрд евро. Однако все зависит от позиции самого Запада и его способности защитить свои суверенные интересы.

Путин вручил Вучичу орден Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Алмаз-Антей» начал получать страховку за попавшие в шторм ракеты для С-400
Путин начал оглашение послания Федеральному собранию
МИД РФ предупредил россиян о митингах в Барселоне 21 февраля
Досудебные слушания по делу Гона пройдут в окружном суде Токио
В США неизвестные написали #MeToo на памятнике "Поцелуй на Таймс-сквер"
Лавров: Запад «засасывает» Балканы в НАТО, не считаясь с волей народов региона
Во Франции борьбу на световых мечах признали официальным видом спорта
Часть крыши обрушилась в школе в Можайском районе Подмосковья
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе
Экс-помощника Макрона поместили под стражу
«ВКонтакте» начала продажу товаров с AliExpress
В Японии отказались признавать размещение Aegis Ashore нарушением ДРСМД
Госдума приняла около 90% законов для реализации прошлогоднего послания президента РФ
Порошенко заявил, что "лично выносил" тела погибших с Майдана
Абэ заявил, что Япония пока не добилась нужного результата на переговорах с Россией