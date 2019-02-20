Президент Сербии обсудит "Турецкий поток" с главой "Газпрома"

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-20T11:13:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Сербии Александр Вучич проведет переговоры с председателем правления корпорации "Газпром" Алексеем Миллером. Встреча политика и бизнесмена состоится в среду, 20 февраля, во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации лидера республики.

Местом для проведения переговоров станет здание Генерального секретариата президента. При этом основными темами обсуждения сделают энергетическое сотрудничество двух стран и прокладку участка газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии, передает RTS.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент РФ Владимир Путин заявил о готовности продолжить проект в европейские страны и вложить в эту инфраструктуру около 1,4 млрд евро. Однако все зависит от позиции самого Запада и его способности защитить свои суверенные интересы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/686883" frameborder="0"></iframe> Путин вручил Вучичу орден Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU