2019-02-20T11:14:11+03:00
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе

При этом средняя заработная плата увеличилась на 5,2% и составила 41120 рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январеРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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‍По предварительным данным Росстата, в январе текущего года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 1,3% в годовом выражении, то есть по сравнению с первым месяцем прошлого года.

При этом рост реальной зарплаты в январе составил 0,2%. А среднемесячная начисленная зарплата повысилась на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 41120 рублей, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что рост экономики России в 2019 году может оказаться ниже 1%. Говоря же об инфляции, он заметил, что прогноз его ведомства близок к прогнозу Центробанка, который ожидает, что этот показатель ускорится до 5-5,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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