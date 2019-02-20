Часть крыши обрушилась в школе в Можайском районе Подмосковья

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-20T11:21:33+03:00

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Занятия в одной из школ Можайского района Подмосковья приостановлены из-за того, что возник риск обрушения крыши здания. Учащихся и преподавателей срочно эвакуируют спасатели. Всего на улицу удалось вывести более 200 человек.

Все началось с того, что часть кровли здания обрушилась. Не исключено, что строение не выдержало под тяжестью снежного покрова.

Обрушение произошло над актовым залом и в тот момент там не было никого из сотрудников и учителей, поэтому обошлось без жертв, сообщает Пятый канал.

Ранее огромные залежи мокрого снега, который превращается в лед на морозе, привели к обрушению козырька у здания Гидропроекта в Москве. Все произошло 1 февраля в 3 часа ночи, только из-за того, что ЧП случилось в такое время, обошлось без жертв.

А совсем недавно произошло обрушение перекрытий в университета ИТМО на Ломоносовской улице в Петербурге. Корпус будет закрыт для занятий до 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU