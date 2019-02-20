Во Франции борьбу на световых мечах признали официальным видом спорта

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-20T11:29:37+03:00

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Французская федерация фехтования официально признала новым видом спорта поединки на световых мечах. Соревнования сродни битвам воинов-джедаев будут проходить наравне с поединками на рапирах, шпагах и саблях, которые традиционно используют фехтовальщики.

Отмечается, что для нового вида спорта федерация фехтования закупит световые мечи из поликарбоната. Все они будут оснащены цветными лампочками и специальными чипами, которые издают особый звук.

Сообщается, что для поединков уже установлены единые правила. Так, бой будет длиться не более трех минут, а проходить будет на круглой площадке. За удары по разным частям тела противника будут начисляться баллы. Так, за удары по голове и телу соперника начисляют по пять баллов, за удары по рукам и ногам — по три балла, а за удары по кистям рук — по одному, передает сайт телеканала «Звезда».

В результате, в поединке побеждает тот фехтовальщик, который первым заработает 15 баллов.

Световой меч традиционно считается оружием воинов-джедаев, которое было показано в популярной киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны», передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU