2019-02-20T11:33:42+03:00
Политика

Лавров: Запад «засасывает» Балканы в НАТО, не считаясь с волей народов региона

При этом Москва, по словам главы МИД РФ, уже давно и настойчиво призывает вернуться к основополагающим принципам международной жизни [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду, 20 февраля, на мероприятии, посвященном памяти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, отметил, что в настоящее время Запад «засасывает» государства Балканского полуострова в НАТО, не считаясь при этом с волей народов стран этого региона.

«Запад проводит бесцеремонную линию на засасывание этого региона в НАТО, не считаясь с волей народов соответствующих стран», - сказал Лавров, заметив при этом, что западные страны также не считаются «ни с уроками истории, ни с элементарными дипломатическими приличиями».

Между тем, как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, Москва уже давно и настойчиво призывает «вернуться к истокам» - основополагающим принципам международной жизни, а именно к суверенному равенству государств, невмешательству во внутренние дела и разрешение споров исключительно мирными средствами, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что курс НАТО на расширение ведет к снижению доверия и росту напряженности в Европе. Также глава нашего государства отметил, что попытки США закрепить доминирование на Балканах дестабилизируют регион.

"Гибридное" расширение НАТО. Подберется ли Альянс к границам России?.Александр Гришин в эфире своей авторской программы "Политрук" на Радио "Комсомольская правда" обсуждает с экспертами и слушателями, как нам надо отвечать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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