В США неизвестные написали #MeToo на памятнике "Поцелуй на Таймс-сквер"
Неизвестные вандалы нанесли ущерб памятнику "Поцелуй на Таймс-сквере", который был создан по мотивам известной фотографии, снятой во время празднования окончания войны США и Японии.
Согласно данным полиции города Сарасота штата Флорида, инцидент произошел в понедельник, 18 февраля, между полуднем и вечерними часами. Вандалы воспользовались баллончиком с красной краской и написали на ноге статуи медсестры "#MeToo". Этот хештег использует движение, выступающее против сексуальных домогательств.
В США вандалы осквернили памятник «Поцелую на Таймс-сквер». Фото: сайт полиции Сарасоты
Правоохранители пытались найти используемые злоумышленниками баллончиками, однако не удалось обнаружить ни одного из них. Видеонаблюдение в районе инцидента также не велось. Свидетелей происшествия нет.
Между тем, ущерб от действий вандалов оценивается более чем в 1000 долларов. На сайте отделения полиции уточняется, что к настоящему моменту специалисты уже удалили граффити и привели скульптуру в порядок. Ведется поиск подозреваемых.
Сайт kp.ru писал о том, что как раз накануне в доме престарелых скончался 95-летний ветеран ВМС США Джордж Мендонса, который и был запечатлен на том самом снимке от 14 августа 1945-го. Тогда на радостях от объявления об окончании войны он подбежал к 21-летней ассистентке стоматолога Грете Циммер Фридман и поцеловал ее на глазах у ликующей толпы.
ИСТОЧНИК KP.RU