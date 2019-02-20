2019-02-20T11:36:40+03:00
В мире

В США неизвестные написали #MeToo на памятнике "Поцелуй на Таймс-сквер"

Скульптура была создана по мотивам известной фотографии, сделанной по окончанию войны Соединенных Штатов и Японии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года. Фото: сайт полиции СарасотыФотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года. Фото: сайт полиции Сарасоты
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Неизвестные вандалы нанесли ущерб памятнику "Поцелуй на Таймс-сквере", который был создан по мотивам известной фотографии, снятой во время празднования окончания войны США и Японии.

Согласно данным полиции города Сарасота штата Флорида, инцидент произошел в понедельник, 18 февраля, между полуднем и вечерними часами. Вандалы воспользовались баллончиком с красной краской и написали на ноге статуи медсестры "#MeToo". Этот хештег использует движение, выступающее против сексуальных домогательств.

В США вандалы осквернили памятник «Поцелую на Таймс-сквер». Фото: сайт полиции Сарасоты

В США вандалы осквернили памятник «Поцелую на Таймс-сквер». Фото: сайт полиции Сарасоты

Правоохранители пытались найти используемые злоумышленниками баллончиками, однако не удалось обнаружить ни одного из них. Видеонаблюдение в районе инцидента также не велось. Свидетелей происшествия нет.

Между тем, ущерб от действий вандалов оценивается более чем в 1000 долларов. На сайте отделения полиции уточняется, что к настоящему моменту специалисты уже удалили граффити и привели скульптуру в порядок. Ведется поиск подозреваемых.

Сайт kp.ru писал о том, что как раз накануне в доме престарелых скончался 95-летний ветеран ВМС США Джордж Мендонса, который и был запечатлен на том самом снимке от 14 августа 1945-го. Тогда на радостях от объявления об окончании войны он подбежал к 21-летней ассистентке стоматолога Грете Циммер Фридман и поцеловал ее на глазах у ликующей толпы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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