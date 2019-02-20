2019-02-20T11:50:13+03:00
Происшествия

Досудебные слушания по делу Гона пройдут в окружном суде Токио

Первый раунд, вероятнее всего, состоится в середине следующего месяца
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-руководитель компании Nissan Карлос ГонЭкс-руководитель компании Nissan Карлос ГонФото: REUTERS
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Досудебные слушания по делу экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который обвиняется в ряде финансовых преступлений, пройдут в окружном суде Токио примерно в середине марта.

Точная дата заседаний пока не определена, однако сторона обвинения планирует раскрыть список доказательств против топ-менеджера в середине следующего месяца, передает телеканал TBS.

Сайт kp.ru писал о том, что на фоне приближения основного судебного разбирательства обвиняемый в уклонении от налогов Гон решил сменить своих адвокатов. Так, неделю назад стало известно, что Мотонари Оцуру и Осикубо Масато оставили свои обязанности по защите интересов экс-главы компании. А уже на следующий день их места занял Дзюнъитиро Хиронака, который ранее уже выиграл несколько крупных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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