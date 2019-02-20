МИД РФ предупредил россиян о митингах в Барселоне 21 февраля

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-20T12:04:59+03:00

В этот день пройдет забастовка профсоюзов Каталонии

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МИД России рекомендует россиянам избегать мест массового скопления в Барселоне 21 февраля. В этот день в испанском городе пройдет забастовка местных профсоюзов.

- 21 февраля - забастовка профсоюзов Каталонии; в Барселоне демонстрации планируются в 12:00 на площади Университета и в 18:00 в районе садов Сальвадора Эсприу, - прокомментировали в МИД.

Общественная обстановка в Каталонии остается напряженной из-за суда по делу, связанному с сепаратистским процессом. Перед Верховным судом Испании предстали 12 человек, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Слушания начались 12 февраля и, как ожидается, продлятся несколько месяцев, сообщает "ТАСС".

Прошлый митинг сторонников независимости Каталонии прошел 16 февраля этого года. Тогда на улицы вышли, по разным данным, от 200 до 500 тыс. человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле. Как заметила представитель дипведомства Мария Захарова, Вашингтон мог бы помочь венесуэльцам, если бы просто снял санкции с республики.

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Прямая трансляция. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг для журналистов

ИСТОЧНИК KP.RU