2019-02-20T12:06:33+03:00
Политика

«Алмаз-Антей» начал получать страховку за попавшие в шторм ракеты для С-400

В «Ростех» сообщили, что контракт на поставку в КНР выполняется по плану, несмотря на форс-мажорные обстоятельства
Елена Гильманова
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ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФ
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Концерн «Алмаз-Антей», изготовитель систем ПВО С-400 «Триумф», начал получать страховые выплаты за зенитные управляемые ракеты, которые предназначались Китаю, но попали в шторм и были повреждены.

«Изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика», - передают РИА Новости слова директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова.

Как сообщили в «Ростехе» в ходе поставки каждая партия вооружения страхуется на полную стоимость. В госкорпорации подчеркнули, что контракт на поставку в Китай С-400 выполняется по плану, несмотря на форс-мажор.

Напомним, генеральный директор госкорпорации сообщил, что «Ростех» Сергей Чемезов в рамках контракта с Китаем взамен поврежденных ракет для систем ПВО С-400 изготавливаются новые. По словам Чемезова, зенитные управляемые ракеты, которые должны были быть по контракту отправлены в Китай в рамках поставок дивизионов С-400, попали в шторм и были повреждены. В результате «Ростеху» пришлось их уничтожить. О контракте с Китаем на поставку российских ЗРС С-400 стало известно в ноябре 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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