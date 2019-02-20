Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-20T12:19:44+03:00

Это уже 15-е обращение нынешнего президента РФ к российскому парламенту [видео]

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В среду, 20 февраля, около 12:00 мск президент РФ Владимир Путин начал оглашение своего традиционного послания Федеральному собранию. Это уже его 15-е обращение к обеим палатам российского парламента и первое после избрания на очередной президентский срок в марте 2018 года.

Выступление главы государства проходит в Гостином дворе. В зале, помимо членов Государственной думы и Совета Федерации, присутствуют также председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор РФ, члены правительства, главы Центризбиркома и Счетной палаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692987" frameborder="0"></iframe> Путин - о национальных проектах.

Ожидается, что в своем обращении российский лидер, как обычно, даст оценку положению дел в стране и определит основные направления внутренней и внешней политики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее политики и ведущие эксперты рассказали «КП», что хотели бы услышать в обращении президента к парламенту.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU