СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-20T12:25:23+03:00

Выставку Куинджи в Третьяковке посетило почти 400 тысяч человек Фото: Евгения КОРОБКОВА

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Выставку художника Архипа Куинджи, которая проходила в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года, посетили более 385 тысяч человек.

- Мы рады сообщить вам, что со дня открытия, 6 октября 2018 года, ее посетили 385 706 человек, - прокомментировало руководство Третьяковки.

Ранее в галерее отметили всплеск после скандального инцидента с картиной "Ай-Петри. Крым" . Полотно было похищено, но уже на следующий день его удалось найти. Вскоре картина вернулась на выставку, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи. Отмечается, что аналогичная система применяется Минобороны России.

Похититель картины Куинджи объяснил свой поступок желанием привлечь внимание. Ранее Денис Чуприков уже говорил о том, что хотел бы передать руководству страны некие "идеи" по ее развитию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/688943" frameborder="0"></iframe> Ажиотаж вокруг выставки Куинджи в Третьяковке.Евгения КОРОБКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU