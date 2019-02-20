2019-02-20T12:13:52+03:00
Звезды

Названы главные претенденты на роль нового Джеймса Бонда

Букмекеры составили рейтинг кандидатов на роль агента 007
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы новые претенденты на роль Джеймса БондаНазваны новые претенденты на роль Джеймса БондаФото: кадр из фильма
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Букмекеры назвали претендентов на роль нового агента 007. На данный момент главным кандидатом является британский актер Том Хиддлстон.

При этом у британца есть конкуренты. Так, шансы сыграть Джеймса Бонда есть у шотландского актера, звезды «Игры престолов» Ричарда Мэддена. Помимо этого в списке претендентов значится англичанин Джеймс Нортон, известный по роли Алекса Годмана в сериале «МакМафия» и роли Андрея Болконского в мини-сериале «Война и мир», передает сайт «Свободная пресса».

Напомним, что в 2017 году вскоре после премьеры картины «007: Спектр», актер Дэниэл Крэйг наотрез отказался сниматься в следующей части бондианы. Продюсеры долгое время искали нового актера на роль агента, однако никого не смогли подобрать, зато им удалось уговорить Крэга на съемки еще в одной серии.

Добавим, что съемки фильма о Джейсме Бонде затягиваются из-за спорного сценария. По слухам, недовольство авторов картины связано с намерение режиссера Дэнни Бойла «убить» персонажа Дэниэла Крэйга. В результате, Бойлу пришлось покинуть проект, на его место пришел Кэри Фукунага. Американский режиссер и сценарист готов приступить к своим обязанностям, как только сценарий будет переписан.

В связи с этими кадровыми перестановками премьера фильма переносится уже во второй раз, теперь она запланирована на 8 апреля 2020 года, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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