Бельгия намерена прекратить получение «гитлеровских пенсий» от Германии

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-20T12:28:04+03:00

Теперь Брюссель будет обмениваться с Берлином данными по осужденным нацистам

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Политики Бельгии достигли договоренности прекратить выплаты «гитлеровской пенсии» от Берлина гражданам, сотрудничавшим с нацистским режимом. Соответствующую резолюцию принял парламентский комитет по международным отношениям. В документе говорится о том, что Бельгия будет обмениваться с Германией данными по осужденным нацистам.

Ранее СМИ узнали, что Берлин до сих пор выплачивает обещанные в 1941 году Адольфом Гитлером денежные пособия бывшим солдатам Третьего Рейха за «верность и послушание».

Как сообщает газета De Morgen, в Бельгии выплаты получают 27 граждан. Такими пенсионерами являются или воевавшие в годы Второй мировой войны на стороне фашистской Германии нацисты, или их наследники.

Сколько бельгийцев получают пенсии «за верность и послушание», достоверно не известно. Однако, в прошлом году размер «гитлеровских пенсий», по данным издания, составляет от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей). Отмечается, что Берлин вынужден выплачивать пенсии пособникам фашистов как страна-правопреемница Третьего Рейха.

ИСТОЧНИК KP.RU