2019-02-20T13:03:07+03:00
Спорт

Главный тренер "Ювентуса" заявил, что не стоит ждать ничьей в матче с "Атлетико"

Главный тренер итальянского гранда Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от грядущего матча
Дарья КРЫЛОВА
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Аллегри в предматчевой конференцииАллегри в предматчевой конференцииФото: REUTERS
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«Нас ожидает важный матч, так как сейчас началась стадия плей-офф», - сказал Аллегри в предматчевой конференции. – «Атлетико — организованная команда, постоянно атакует, так же здорово играет в защите. Ювентус растет физически, технически и психологически».

Незадолго до начала Лиги Чемпионов, у Ювентуса наблюдался заметный спад. Травмировались сразу два важнейших опорных защитника Кьеллини в матче против «Аталанты» за кубок Италии (30 января) и Бонуччи в матче против Лацио (27 января).

Конечно, по игре с аутсайдером итальянского чемпионата нельзя делать поспешных выводов насчет возвращения прежней машины для выигрышей под названием «Ювентус», но в последнем матче «бьянконерри» определенно играли слаженно и умело.

В лазарете у «бьнконерри» остались Дуглас Коста, который еще не до конца оправился от травмы, и Сами Хедира, у которого на последней тренировке выявили сердечную аритмию. У Атлетико, ожидаемо, не сыграет Люка Эрнандес, а Коке успел восстановиться и перейти в общую группу для тренировок, и в заявке на матч его имя присутствует.

Встреча пройдет 20 февраля в 23:00 по московскому времени на стадионе «Ванда Метрополитано», ответная игра на «Альяц Стедиум» состоится 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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