2019-02-20T12:47:58+03:00
Происшествия

Суд изберет меру пресечения матери потерявшегося в «Лосином острове» мальчика

Ее подозревают в покушении на убийство
Елена Гильманова
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На мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика подозреваю в покушении на убийствоНа мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика подозреваю в покушении на убийствоФото: СОЦСЕТИ
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В среду, 20 февраля, суд изберёт меру пресечения матери ребёнка, пробывшего всю ночь в московского заповеднике «Лосиный остров». В Следственном комитете сообщили, что на женщину заведено дело о покушении на убийство.

«Осмотрен мешок со скотчем, в котором обнаружена детская варежка. В автомобиле изъяты три рулона «скотча» и нож» - говорится в заявлении СК.

Как ранее писал kp.ru, во вторник, 19 февраля, следователи выдвинули предположение, что мать ребенка, который провел ночь в заповеднике, могла намеренно там оставить ребенка. Мать ребенка была задержана по подозрению в совершении этого преступления.

Напомним, что рано утром в понедельник, 18 февраля, водитель грузового автомобиля заметил шестилетнего мальчика, который один шел вдоль МКАДа, по территории, примыкающей к заповеднику «Лосиный остров». На шее ребенка болтался мусорный пакет.

В том, что же на самом деле случилось в ночь на понедельник на территории заповедника «Лосиный остров», пытаются разобраться следователи. Шестилетний малыш пропал, гуляя с мамой в лесу, вечером в воскресенье, 17 февраля. При этом женщина, только утром позвонила в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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