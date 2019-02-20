2019-02-20T13:12:54+03:00
Общество

Большинство россиян считают невозможным вести бизнес в стране

Противоположной точки зрения придерживаются 34% опрошенных
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Большинство россиян считают невозможным вести бизнес в странеБольшинство россиян считают невозможным вести бизнес в странеФото: Валерий РОМАНОВ
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Результаты опроса ВЦИОМ показывают, что более половины россиян (62%) уверены,в невозможности честно вести бизнес в России. Противоположной точки зрения придерживаются 34% опрошенных.

Большинство респондентов положительно относится к малому и среднему предпринимательству (89%). Это количество незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом (90%).

Четверть респондентов рассказали, что хотели бы заняться бизнесом. В 2018 году хотели стать предпринимателями 22% россиян. К слову, 10% опрошенных сказали, что уже имеют свой бизнес. По данным ВЦИОМ, этот показатель стал самым высоким с 1991 года, сообщает "ТАСС".

Главными трудностями ведения бизнеса в России чаще всего называли высокие налоги (25%), сложные бюрократические процедуры (22%) и нехватка денег на развитие собственного предприятия (16%).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне прошлого года стало известно, что в России появятся новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Предпринимателям помогут при выпуске акций и облигаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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