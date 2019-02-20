Путин призвал к 2021 году перевести все школы на современные условия обучения

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-20T13:12:55+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, призвал за два года перевести на современные условия обучения все школы в стране. При этом, как подчеркнул российский лидер, к 2021 году все учебные заведения должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом.

«В последнее время в сфере образования удалось добиться качественных достижений. Но не стоит забывать и о проблемах. Еще остаются дети, которые ходят в школы, где нет электричества, отопления и канализации. Обращаю внимание, что в ближайшие два года нужно полностью решить проблему старых школ с ненадлежащими условиями обучения. <…> К концу 2021 года нужно обеспечить школы не просто доступом в сеть, но доступом к высокоскоростному интернету», - сказал глава государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693012" frameborder="0"></iframe> Путин - о российских школах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду президент РФ обращается с посланием к Федеральному собранию. Причем на этот раз Путин выступает перед обеими палатами российского парламента в Гостином дворе.

Сколько продлится его выступление, пока неизвестно. К примеру, в прошлом году послание главы нашего государства стало рекордным по времени и заняло 1 час и 55 минут.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU