2019-02-20T13:14:10+03:00
Политика

МИД РФ: внесение российской резолюции по Венесуэле зависит от действий США

В Москве будут смотреть «далеко ли пойдут американцы»
Елена Гильманова
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Директор Департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр ИльичевДиректор Департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр ИльичевФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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Сроки внесения в Совет Безопасности ООН проекта российской резолюции по урегулированию ситуации в Венесуэле зависят от действий США. В настоящие время резолюция находится в проработке. Соответствующие заявление сделал директор Департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

«Мы распространили свой проект. Пока взята пауза, потому что американцы были инициаторами, но мы со своими единомышленниками работаем», - заявил Ильичев.

По словам замминистра, в настоящее время все зависит от действий Соединенных Штатов, а точнее от того, «далеко пойдут американцы, будут они продвигать свой проект или не будут, что они будут делать 23 февраля с гуманитарной помощью», - пояснил он.

Напомним, что Россия заявила о своем намерении представить в СБ ООН свой вариант проекта резолюции по Венесуэле в ответ на американскую версию. В своем документе РФ призывает разрешить сложившийся политический кризис в Боливарианской республики мирным путем.

США в своем варианте проекта резолюции по урегулированию ситуации в Венесуэле настаивают на отмене результатов президентских выборов 2018 года и проведении новых выборов. В ответ на американскую версию Россия представила в Совет Безопасности ООН свой вариант проекта, в котором РФ призывает разрешить сложившийся политический кризис в Боливарианской республики мирным путем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что проектом резолюции СБ ООН по Венесуэле США желает прикрыть замышляемые провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в этой стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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