Путин предложил прекратить действие всех нормативных актов в сфере контроля и надзора

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-20T13:12:04+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, прокомментировал ситуацию с контрольно-надзорной деятельностью в нашей стране. В частности, он призвал обновить нормативную базу в этой сфере.

«С 1 января 2021 года предлагаю прекратить действие всех нормативных актов в сфере контроля и надзора. За оставшиеся два года нужно обновить нормативную базу: оставить то, что соответствует современным требованиям, а остальное сдать в архив», - сказал глава государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Это уже 15-е его обращение к обеим палатам российского парламента и первое после избрания на очередной президентский срок в марте 2018 года.

Кстати, ранее политики и ведущие эксперты рассказали «КП», что они хотели бы услышать от главы нашего государства на этот раз.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU