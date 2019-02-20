Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-20T13:32:11+03:00

Россия нуждается в специалистах, которые умеют работать на передовых производствах [видео]

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Президент России Владимир Путин в очередной раз указал на значимость оказания поддержки инициативной молодежи и поручил создать в регионах новые научно-образовательные центры.

"Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах. Для этого необходимо внедрять обновленные учебные программы на всех уровнях образования", - сказал глава государства в ходе оглашения ежегодного оглашения послания парламенту РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что уже к 2020 году должно быть проведено переоснащение мастерских в колледжах и училищах. Также предполагается закладка новых научно-исследовательских судов на российских верфях, чего не происходило на протяжении десятилетий.

Кроме того, через несколько лет в регионах появятся центры аналогичные сочинскому "Сириусу", который, по мнению Путина, стал "настоящий созвездием талантов". Президент выразил надежду на то, что компании будут активно поддерживать такие проекты, а обращаясь к молодежи, посоветовал: " Дерзайте!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693013" frameborder="0"></iframe> Путин: У нас мощная финансовая подушка безопасности.

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