2019-02-20T14:04:35+03:00
Экономика

Застройщики успешно переходят на банковское финансирование

Глава Минстроя заявил, что, только практика сможет показать, насколько велики будут изменение стоимости жилья в связи в новыми правилами
Елена Гильманова
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Застройщики успешно переходят на банковское финансированиеЗастройщики успешно переходят на банковское финансированиеФото: Кира Санникова
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Многие застройщики уже провели большую работу, чтобы перейти к банковскому финансированию строительства жилья в связи с предстоящим в июле этого года реформированием сферы долевого строительства. Такое заявление сделал глава Минстроя Владимир Якушев в интервью "Газете.Ru".

В соответствии с новыми правилами с 1 июля 2019 года все отечественные застройщики обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Такая возможность стала доступной с 1 июля прошлого года. Якушев подчеркнул необходимость ускорения перехода к банковскому финансированию строительства жилья.

«Есть компании, которые еще с 1 июля 2018 года перешли на счета эскроу. Их пока немного - по нашим оценкам, порядка 600 таких счетов, поэтому процесс надо ускорять», – сказал он.

Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет. Девелоперы строить будут на банковские кредиты и не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям.

«Продажа квартир, как и раньше, может идти в процессе реализации проекта, но деньги будут поступать на специальные счета в банках. Застройщик после окончания строительства сможет получить деньги и погасить кредитную линию в банке, а все, что остается, — это его прибыль», – пояснил глава Минстроя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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