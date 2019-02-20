2019-02-20T14:01:49+03:00
Политика

В России появится Национальный космический центр

Поручение о его создании было дано президентом РФ Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России появится свой Национальный космический центр. Соответствующее поручение о его создании дал президент страны Владимир Путин.

Оглашая послание Федеральному собранию глава государства указал на то, что возможности российской спутниковой группировки должны быть увеличены, а новый центр позволит объединить между собой профильные организации, конструкторские бюро и производства, которые займутся данной задачей.

"Поручаю "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что значительное увеличение возможностей нашей спутниковой системы станет толчком для "настоящей революции" в области связи, навигации и систем дистанционного зондирования Земли.

Соответствующее выступление президента России в Гостином дворе транслировалось на сайте kp.ru.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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