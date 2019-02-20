Путин: россияне почувствуют реальные улучшения жизни уже в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-20T14:15:59+03:00

Первые же итоги работы по национальным проектам будут подведены в начале 2020-го

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Национальные проекты начнет делать жизнь россиян лучше уже в 2019 году, и в ближайшее время люди должны будут почувствовать это. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что первые итоги работы по национальным проектам будут подведены лишь в начале 2020 года. Они будут основываться на анализе мнений и оценок самих россиян.

Пока же на реализацию поставленных задач направлены "колоссальные для нашей страны" финансовые ресурсы, которые были заработаны трудом миллионов граждан.

"Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей", - подытожил Путин.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во время выступления в Гостином дворе президент затронул также вопросы развития космической, социальной и экономической сферы. Кроме того. были подняты многие другие актуальные темы, в частности, выход США из ДРСМД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692987" frameborder="0"></iframe> Путин - о национальных проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU