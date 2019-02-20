Путин надеется, что ЕС предпримет шаги для восстановления отношений

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-20T14:18:00+03:00

Президент РФ в среду выступил с речью перед Федеральным собранием [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, выразил надежду на то, что Евросоюз предпримет шаги для восстановления нормальных отношений с нашей страной.

«Надеемся, что со стороны ЕС, ведущих стран Европы, все-таки будут предприняты реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией», - сказал глава государства.

При этом он заметил, что в сотрудничестве с РФ заинтересованы и граждане ЕС. Причем, по словам российского лидера, нормализация отношений прежде всего пошла бы на пользу бизнесу европейских стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693027" frameborder="0"></iframe> Путин - о приоритетах России во внешней политике.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию. В своем обращении к парламенту Путин определил основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения.

ИСТОЧНИК KP.RU