Путин надеется, что ЕС предпримет шаги для восстановления отношений
Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, выразил надежду на то, что Евросоюз предпримет шаги для восстановления нормальных отношений с нашей страной.
«Надеемся, что со стороны ЕС, ведущих стран Европы, все-таки будут предприняты реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией», - сказал глава государства.
При этом он заметил, что в сотрудничестве с РФ заинтересованы и граждане ЕС. Причем, по словам российского лидера, нормализация отношений прежде всего пошла бы на пользу бизнесу европейских стран.
Путин - о приоритетах России во внешней политике.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию. В своем обращении к парламенту Путин определил основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения.
ИСТОЧНИК KP.RU