2019-02-20T14:18:00+03:00
Политика

Путин надеется, что ЕС предпримет шаги для восстановления отношений

Президент РФ в среду выступил с речью перед Федеральным собранием [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, выразил надежду на то, что Евросоюз предпримет шаги для восстановления нормальных отношений с нашей страной.

«Надеемся, что со стороны ЕС, ведущих стран Европы, все-таки будут предприняты реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией», - сказал глава государства.

При этом он заметил, что в сотрудничестве с РФ заинтересованы и граждане ЕС. Причем, по словам российского лидера, нормализация отношений прежде всего пошла бы на пользу бизнесу европейских стран.

Путин - о приоритетах России во внешней политике.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию. В своем обращении к парламенту Путин определил основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Польша станет центром реэкспорта американского газа в Европе
Путин предложил выделить 17 млрд рублей на реконструкцию сельских домов культуры
Встреча глав МИД России, Индии и КНР состоится в Китае 27 февраля
В Совфеде назвали решение Берлина признать Гуаидо «двойным стандартом»
Семь российских стадионов стали претендентами на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года
Евросоюз согласовал продление санкций против России на полгода
Турция отказалась принять условия США по закупке Patriot
Преображенский суд Москвы продлил арест Надежде Куликовой на 72 часа
Порошенко представил законопроект о допуске иностранных войск на Украину
Американец обнаружил на старом компьютере письмо от своего покойного отца
Стартовала предварительная продажа электронных билетов на выставку произведений Ильи Репина
Путин: россияне почувствуют реальные улучшения жизни уже в 2019 году
Застройщики успешно переходят на банковское финансирование
В России появится Национальный космический центр
Путин: Россия была и будет суверенным, независимым государством
Путин пошутил о документации: "Фолианты лежат со времен очаковских и покоренья Крыма"
Путин призвал расширить применение электронных виз
Путин: первая подлодка-носитель "Посейдона" будет спущена на воду уже весной
Путин о выходе США из ДРСМД: Сателлиты "подхрюкивают" американцам по этому вопросу
Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры
Путин заявил о необходимости генетических исследований и развития искусственного интеллекта
Путин подчеркнул, что российские национальные проекты построены вокруг человека
Путин указал на необходимость повышения привлекательности России для туристов