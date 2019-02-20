Турция отказалась принять условия США по закупке Patriot

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-20T14:40:03+03:00

В Анкаре сообщили, что не откажутся от закупок российских зенитных ракетных систем, даже несмотря на претензии Вашингтона

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Анкара не может принять актуальное предложение США по вопросу поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, некоторые вопросы необходимо будет прояснить. Такое заявление сделал в среду, 20 февраля, руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир

«Мы запрашивали у США Patriot. Ответ на этот запрос пришел через полтора года. Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде», - сказал Демир в эфире телеканала NTV.

По его словам, в настоящее время продолжаются активные переговоры с Вашингтоном, и в рамках будущего договора «есть некоторые темы, которые необходимо прояснить».

Отвечая на вопрос о получение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Демир подтвердил, что договор в силе.

«В июле начнутся поставки комплексов, а к октябрю системы будут введены в эксплуатацию» - сообщил он. Глава УОП отметил, что на первом этапе Турция получит два комплекса.

Говоря о выдвинутых Соединёнными Штатами претензиях к Анкаре по факту покупки российских военной техники, Демир сообщил, что его ведомство «занимается только технической стороной вопроса», а «решения, лежащие в иных сферах, принимают другие государственные институты».

Ранее, представитель президента Турции Ибрагим Калынзаверил заявил, что Турция не откажется от покупки ЗРС С-400, даже если купит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot. По словам пресс-секретаря, эти сделки никак не связаны между собой.

ИСТОЧНИК KP.RU