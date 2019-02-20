2019-02-20T14:39:43+03:00
Политика

Порошенко представил законопроект о допуске иностранных войск на Украину

Документ уже поступил на рассмотрение членам Верховной Рады
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Порошенко внес в Раду проект о допуске иностранных войск на УкраинуПорошенко внес в Раду проект о допуске иностранных войск на УкраинуФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко предложил официально закрепить право иностранных войск на посещение территории страны в рамках участия в международных военных учениях. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

На сайте парламента уточняется, что речь идет о мероприятиях, проведение которых запланировано на 2019 год. Среди них совместные маневры США и Украины под названием Rapid Trident и Sea Breeze, украинско-румынские учения Riverine-2019, украинско-британские Warrior Watcher и многонациональные - "Кленовая арка - 2019".

Сайт kp.ru писал о том, что всего в этом году на территории незалежной пройдут шесть международных учений. Кроме того, Украина планирует принять участие в 20 военных мероприятиях за пределами страны, и это не считая внутренних маневров.

Так, в начале февраля сотрудники Пограничной службы совместно с Вооруженными силами учились отражать агрессию в Азовском море.

Артиллеристы ВСУ вышли на учения, чтобы по приказу обеспечить наступление на республики Донбасса.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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