2019-02-20T14:55:19+03:00
Спорт

Семь российских стадионов стали претендентами на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года

Всего в список Stadium Database входят 27 стадионов из 10 стран
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Семь российских стадионов стали претендентами на звание лучшей футбольной арены мира 2018 годаСемь российских стадионов стали претендентами на звание лучшей футбольной арены мира 2018 годаФото: REUTERS
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Семь футбольных стадиона России являются претендентами на звание лучшей спортивной арены мира 2018 года.

В списке Stadium Database представлены: "Калининград", "Нижний Новгород", "Ростов-Арена", "Самара-Арена", "Мордовия-Арена" (Саранск), "Волгоград-Арена" и "Екатеринбург-Арена".

Всего в общий перечень претендентов входят 27 стадионов из 10 стран мира. Среди них арены Турции (6 стадионов), США (3), Китая (3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Италии, Белоруссии, Ирана и Ирака, сообщает "ТАСС".

Голосование продлится до 4 марта этого года. В нем смогут принять участие интернет-пользователи. А 25 февраля станут известны десять финалистов. 7-8 марта будет объявлен победитель.

ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года стало известно о том, что эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире. К 2021 году вокруг сооружения появятся центры для занятий различными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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