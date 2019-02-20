2019-02-20T14:54:15+03:00
Политика

В Совфеде назвали решение Берлина признать Гуаидо «двойным стандартом»

Парламентарии уверены - это повод многим оппозициям задуматься о провозглашении себя законными властями
Ася РОМАНЧУК
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В Совете Федерации назвали признание Гуаидо «двойным стандартом»В Совете Федерации назвали признание Гуаидо «двойным стандартом»Фото: REUTERS
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В Совеет Федерации согласны с оценкой экспертов из парламента Германии, которые усомнились в правильности решения Ангелы Меркель. Канцлер допустила признание Берлином так называемого «исполняющего обязанности президента» Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Данное решение противоречит не только внутреннему законодательству, но и международной нормативной правовой базе, нарушает главный принцам «невмешательства во внутренние дела другого государства».

- Это пример для других государств и оппозиций, что они могут в любой момент провозгласить себя властями страны и получить поддержку. Почему бы не сделать то же самое — если мы поддержим Америку, она сразу нас признает, - рассуждает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор уверен, что рано или поздно общество и власти ФРГ признают, что решение поддержать Гуаидо было ошибочным.

- Нельзя руководствоваться двойными стандартами во всех сферах жизни. Сегодня мы видим именно такой пример, - резюмирует эксперт в интервью ФАН.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая 19 февраля перед выпускниками медицинского университета, заочно предложил объявившему себя «временным» главой Боливарианской республики спикеру парламента Хуану Гуаидо объявить выборы в стране, как требует Евросоюз. Мадуро совершенно уверен, что венесуэльцы не станут голосовать за самозванца от оппозиции.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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