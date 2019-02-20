Польша станет центром реэкспорта американского газа в Европе

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-20T15:18:39+03:00

В США прогнозируют, что к 2020 году объем поставок СПГ составит около 120 млрд кубометров

Изменить размер текста: A A

Польша станет европейским центром реэкспорта американского сжиженного природного газа. Об этом сообщила посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер в ходе семинара по вопросам развития рынка СПГ в странах "Восточного партнерства".

Дипломат указала на то, что экспорт американского газа постоянно растет, и сейчас Штаты являются одним из крупнейших поставщиков этого топлива. Так, СПГ из США поставляется на территорию 30 различных стран, расположенных на пяти континентах.

"До 2020 года объем экспорта составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех (мировых) поставок СПГ", - сообщила Мосбахер.

Она подчеркнула, что на фоне таких показателей в конце прошлого года представители США и Польши подписали контракты, предусматривающие организацию поставок порядка 7,5 млрд кубометров газа ежегодно.

"Польша станет центром реэкспорта в этом регионе", - цитирует ТАСС посла.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России уже комментировали факт заключения газовых контрактов между Варшавой и Вашингтоном. Так, например, член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов назвал 20-летнее соглашение на поставки американского топлива рабским и неразумным.

ИСТОЧНИК KP.RU