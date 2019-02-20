2019-02-20T15:20:04+03:00
Экономика

Около 30 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2019 года

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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С начала 2019 года около 30 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом в среду заявил министр финансов и первый вице-премьер России Антон Силуанов.

"Видим, что около 30 тыс. таких самозанятых зарегистрировано в системе. Видим, что каждый день увеличивается число желающих работать в этой системе", - заявил чиновник в ходе коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).

С 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана действует эксперимент по введению специального налогового режима для граждан, не имеющих работодателя. Налог за получение дохода подобным способом можно оплатить с помощью мобильного приложения, разработанного ФНС, причем для этого не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Размер сбора для самозанятых составляет от 4% до 6% от суммы их дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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