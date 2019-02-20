Глава британского МИД попробует убедить ФРГ в важности соглашения Brexit

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-20T15:35:07+03:00

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправился в Германию с целью убедить немецких политиков в необходимости заключения соглашения по выходу королевства из состава Евросоюза. Встреча дипломата с представителями Берлина состоится уже в эту среду, 20 февраля.

Напомним, что Британия должны покинуть ЕС до 29 марта 2019 года, однако соглашение по Brexit все еще не принято. Члены королевского парламента отвергли существующий вариант договора и потребовали внести некоторые корректировки, в частности, относительно договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Между тем, в самом объединении категорически отказались вносить в документ новые изменения.

Именно поэтому Хант попытается донести до немецких политиков, что все стороны несут ответственность за ратификацию соглашения, а его неприятие может спровоцировать глубокий экономический и политический ущерб, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас далеко не все британцы поддерживают выход Великобритании из ЕС. Так, например, ранее преподавательница Кембриджского университета, доктор экономических наук Виктория Бейтман полностью оголилась, чтобы привлечь внимание к данной проблеме.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU