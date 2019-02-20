Прядкин: "Анжи" сможет доиграть сезон российской Премьер-лиги

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-20T15:42:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организация выплатит футбольному клубу "Анжи" из Махачкалы средства, которые команда должна получить по окончании сезона. Этих денег команде

"По поводу "Анжи" – они однозначно доиграют сезон, мы сделали им ещё один транш. Они получают средства, которые должны были получить в конце сезона, им этих денег хватит. Может, они доиграют сезон своими воспитанниками, как в своё время "Томь", - заявил Прядкин.

Ранее сайт kp.ru сообщал о финансовых трудностях клуба из Махачкалы. Так, в октябре прошлого года игроки команды из Дагестана подписали коллективное обращение к руководству "Анжи" с просьбой погасить задолженность по зарплате; в противном случае футболисты пригрозили бойкотировать тренировки.

После 17 туров РПЛ "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 15 очками в активе.

ИСТОЧНИК KP.RU