Путин: Россия готова к поиску взаимоприемлемых условий по мирному договору с Японией

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-20T15:50:45+03:00

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Россия готова вместе с Японией искать взаимоприемлемые условия для заключения мирного договора и разрешения ситуации с Курильскими островами. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, который ранее в среду, 20 февраля, выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

"Продолжим развивать политический диалог и экономическое сотрудничество с Японией. Готовы к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения мирного договора", - сказал политик.

При этом он также заявил о намерении Москвы углублять взаимодействие со странами в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Выступление Путина транслировалось на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693027" frameborder="0"></iframe> Путин - о приоритетах России во внешней политике.

Стоит напомнить, что Токио согласно на заключение мирного договора с Москвой лишь в условиях передачи ему южной части российских Курильских островов - Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи.

СПРАВКА

С момента окончания Второй мировой прошло уже 74 года, но Россия и Япония всё ещё находятся в состоянии войны. По крайней мере, на бумаге. Мирный договор самураи заключили в Сан-Франциско в 1951, но… только с нашими бывшими союзниками по антифашистской коалиции, американцами. Где формально отказались от всех притязаний на Курилы. А потом заявили: спорные территории (Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа островов Хабомаи) — это якобы не часть Курильской гряды, а какие-то отдельные острова, и на них, мол, тот наш отказ не распространяется.

При Хрущеве в 1956 году две страны всё-таки приняли Совместную советско-японскую декларацию в Москве, обозначив «стремление к миру». Не отличавшийся государственным умом Хрущёв, ранее подаривший Украине Крым, был готов отдать японцам два острова при условии заключения мирного договора. Но Токио требовал все четыре.

В 1992 году острова подумывал отдать Ельцин, но, как свидетельствуют рассекреченные архивы его переговоров с коллегой, тогдашним президентом США Джорджем Бушем-старшим, Бориса Николаевича отговорили советники. Заявив: народ против.

— В том, что мирного договора до сих пор нет, немалая «заслуга» США, под чьим внешним управлением Япония де-факто находилась после Второй мировой, — сказала «КП" политолог, доцент Дальневосточного федерального университета Лариса Распутная. — В середине пятидесятых Вашингтон пригрозил, что если Токио пойдёт на мировую с Москвой, то американцы никогда не вернут японцам Окинаву (оккупированную после окончания войны). Штатам важно было сохранить напряжённость у границ СССР в стратегически важной тихоокеанской зоне. Однако любые попытки отдать часть российской земли откроют ящик Пандоры: даже если японцы получат два острова из четырёх, они посчитают это нашей слабостью и будут «дожимать» остальные два. На «своих» островах американцы с радостью разместят ещё одну военную базу, чтобы запереть наш флот в Охотском море. Наконец, в советское время почти 50% улова рыбы приходилось на прибрежную зону Курил, богатых биоресурсами. Глупо отдавать такое достояние! Более того, до войны японцам принадлежала ещё и южная часть Сахалина, и передача остров может всколыхнуть ещё и этот давний спор.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU