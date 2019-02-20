2019-02-20T16:11:44+03:00
В мире

Депутат Госдумы Борис Чернышов - об интеграции с Беларусью: Противоречия между Москвой и Минском снимаются

Президент России призвал укреплять координацию в рамках Союзного государства [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Депутат Госдумы Борис Чернышов. Фото Александр Щербак/ТАССДепутат Госдумы Борис Чернышов. Фото Александр Щербак/ТАСС
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Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ поставил задачу укреплять координацию в рамках Союзного государства России и Беларуси.

- Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике, - отметил президент.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Борис ЧЕРНЫШОВ, член Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, депутат Госдумы от ЛДПР:

«Противоречия снимаются»

- Президент обозначил тренд на большее экономическое взаимодействие, единую внешнюю политику и ускорение интеграционных процессов. Мы это замечаем, в частности, исходя из последнего визита в Сочи Александра Лукашенко. Чувствуем желание к сближению в законодательстве не только в части международного блока, но и в части социального. Так что движемся в этом фарватере. Существующие противоречия между Москвой и Минском снимаются, мы это видим. Отмечу, что тренд на ускорение интеграции поддерживают обе стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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