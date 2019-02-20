2019-02-20T16:18:09+03:00
В мире

Трое депутатов покинули Консервативную партию Британии из-за Brexit

Причиной стали изменения, которые свели на нет усилия по улучшению их политической организации
Елена Гильманова
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Трое депутатов покинули Консервативную партию Британии из-за BrexitТрое депутатов покинули Консервативную партию Британии из-за BrexitФото: Михаил ФРОЛОВ
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Консервативную партию Великобритании покинули сразу три депутата. По их словам, их политическая организация сильно изменилась в связи с Brexit.

Причиной выхода стало сотрудничество премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Демократической юнионистской партией и исследовательской группой European Research Group (ERG). Это было необходимо премьеру для приобретения поддержки при голосовании по вопросу об ирландской границе в соглашении по Brexit.

«Мы считаем, что больше не можем оставаться в партии, сформировавшей правительство, политика которого и приоритеты находятся в такой власти ERG и Демократической юнионистской партии. Brexit преобразил Консервативную партию, сведя на нет все усилия по ее модернизации», - заявили вышедшие из партии Анна Сурби, Хайди Аллен и Сара Вулластон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что разочарована решением членов партии. «Конечно, вопрос членства Великобритании в ЕС был источником разногласий, как в нашей партии, так и в нашей стране на протяжении долгого времени» - признала она.

Вышедшие из Консервативной партии депутаты намерены присоединиться к независимой группе, сформированной ранее парламентариями, покинувшими Лейбористскую партию.

Напомним, 18 февраля, стало известно о самом крупном за последние 38 лет расколе в Лейбористской партии Великобритании. Политическую организацию покинули стразу семь парламентариев, так как, по их мнению, власть в ней захватили ультралевые политические силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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