МИД РФ пообещал развенчать миф о гуманитарной деятельности "Белых касок"

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-20T16:27:38+03:00

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Министерство иностранных дел России ведет активную работу по развенчанию мифа западных стран о том, что сирийская негосударственная организация "Белые каски" занимается исключительно гуманитарной деятельностью.

Соответствующие обсуждения ведутся на всех профильных международных площадках, при этом демонстрируются убедительные доказательства преступной деятельности "псевдогуманитарщиков".

Кроме того, в процессе разоблачения участвуют сирийские власти, которые указывают на постановочность химических инцидентов на территории республики. Так, например, в апреле прошлого года на площадке ОЗХО был проведен совместный брифинг двух стран, на котором выступили невольные участники одной из таких провокаций.

"На мероприятии присутствовали более пятидесяти делегаций государств-участников КЗХО. Показательно, что большинство стран-членов НАТО его попросту проигнорировало". - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Стоит отметить, что ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в интервью "КП" заявил о необходимости приравнивания финансирования "Белых касок" к поддержке терроризма. Дипломат указал на то, что, прикрываясь гуманитарными целями, члены этой организации на деле участвуют в боевых действиях с оружием в руках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/661278" frameborder="0"></iframe> Израильская армия эвакуирует "Белые каски".

ИСТОЧНИК KP.RU