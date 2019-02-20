Количество детей-инвалидов в России возросло за год почти на 4%

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-20T16:45:49+03:00

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, предложение президента России Владимира Путина увеличить размер пособия по уходу за детьми с ограниченными возможностями поможет улучшить их материальное положение

Изменить размер текста: A A

Количество детей с ограниченными возможностями в России увеличилось почти на 4%. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Сегодня число детей-инвалидов за год выросло на 20 тыс. 329 (3,7%)", - написала Кузнецова на своей странице в Facebook. По ее словам, аппарат детского омбудсмена систематически получает обращения от родителей детей-инвалидов, в которых содержатся жалобы на финансовые трудности, проблемы с оказанием медицинской помощи и невозможность устроиться на работу.

"Считаю, что предложенная президентом РФ мера по увеличению пособия по уходу за детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей станет существенным подспорьем для таких семей, позволит улучшить их материальное положение", - отметила Кузнецова. Омбудсмен также обратила внимание на инициативу президента России Владимира Путина, который предложил упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы детьми-инвалидаци; по словам Кузнецовой, прохождение данной экспертизы необходимо сделать "максимально комфортным для ребенка-инвалида".

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вдвое увеличить пособия неработающим родителям детей с ограниченными возможностями. С 1 июля этого года размер данной денежной выплаты будет составлять 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU