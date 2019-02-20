Эстонский чиновник: Таллин фактически готовится к войне

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-20T16:51:15+03:00

Представитель Минобороны страны не уточнил, с кем будет воевать республика, но отметил необходимость получать как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи

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Закупки Минобороны Эстонии и проводимые ей учения могут являться свидетельством активной подковки к войне. Такое заявление сделал глава отдела оборонных инвестиций министерства обороны республики Кусти Сальм в среду, 20 февраля, на конференции по экономической безопасности "Eesti 100Pluss Visioon" в Таллине.

«Самое важное, что я сейчас скажу, это с политической точки зрения немного некорректно … реальные оборонные инвестиции и переорганизации Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне», заявил Кусти Сальм

Чиновник указал на действия Таллина, которые могут свидетельствовать о военной подготовки. «На самом деле то, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим сегодня, это... подготовка к войне, ничто иное», - подчеркнул он.

Кусти Сальм не уточнил, с кем будет воевать Эстония, но отметил необходимость получать от каждого инвестированного в оборону цента «как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи».

Ранее kp.ru сообщал о том, что на границе России и Эстонии в районе Васкнарва и Пермискюла будут установлены три новые радарные башни с камерами. По словам представитель Департамента полиции и погранохраны балтийской республики Эгерт Беличев, дополнительные устройства позволят получать более точный обзор на пограничном водоеме у реки Нарва.

ИСТОЧНИК KP.RU