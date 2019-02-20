Эстонский чиновник: Таллин фактически готовится к войне
Закупки Минобороны Эстонии и проводимые ей учения могут являться свидетельством активной подковки к войне. Такое заявление сделал глава отдела оборонных инвестиций министерства обороны республики Кусти Сальм в среду, 20 февраля, на конференции по экономической безопасности "Eesti 100Pluss Visioon" в Таллине.
«Самое важное, что я сейчас скажу, это с политической точки зрения немного некорректно … реальные оборонные инвестиции и переорганизации Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне», заявил Кусти Сальм
Чиновник указал на действия Таллина, которые могут свидетельствовать о военной подготовки. «На самом деле то, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим сегодня, это... подготовка к войне, ничто иное», - подчеркнул он.
Кусти Сальм не уточнил, с кем будет воевать Эстония, но отметил необходимость получать от каждого инвестированного в оборону цента «как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи».
Ранее kp.ru сообщал о том, что на границе России и Эстонии в районе Васкнарва и Пермискюла будут установлены три новые радарные башни с камерами. По словам представитель Департамента полиции и погранохраны балтийской республики Эгерт Беличев, дополнительные устройства позволят получать более точный обзор на пограничном водоеме у реки Нарва.
ИСТОЧНИК KP.RU