Рябков: Бесстыдство политики США приобрело гипертрофированный размах

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-20T17:01:17+03:00

Вашингтон следует эгоистической линии и конкурирует даже со своими союзниками

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пришел к выводу. что бесстыдно внешней политики Соединенных Штатов приобрело гипертрофированный размах, и теперь американцы конкурируют не только против нашей страны, но и против своих союзников. По словам дипломата, об этом свидетельствует, например, недавний случай.

Сайт kp.ru писал о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям санкциями в случае оказания поддержки проекту "Северный поток — 2".

"Вашингтон проводит сугубо эгоистическую линию. Она содержит несколько компонентов, в том числе недобросовестную конкуренцию", - заявил замминистра.

При этом, возвращаясь к ситуации с газопроводом, Рябков указал на то, что Вашингтон активно пытается навязать европейским странам свой дорогостоящий сжиженный природный газ, чтобы ослабить позиции России как экспортера.

"Этот стиль, этот жанр всегда присутствовал у американцев в той или иной мере. Просто сейчас он приобрел гипертрофированный размах. Я бы назвал такое вызывающее поведение политическим эксгибиционизмом", - цитирует дипломата журнал "Международная жизнь"

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, американцы и раньше поступали подобным образом, однако старались "утаить свой грех". Сейчас же они намеренно выставляют все напоказ и "даже удовольствие от этого получают.".

ИСТОЧНИК KP.RU