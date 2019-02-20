Путин наградил президента ФИФА орденом Дружбы

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-20T17:18:09+03:00

Российский лидер заявил, что Джанни Инфантино оказал помощь в подготовке чемпионата мира по футболу, который прошел в России в прошлом году

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы. Об этом он сообщил в ходе встречи с футбольным функционером, которая состоялась в среду в Кремле.

"Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас Орденом Дружбы РФ", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

По словам российского президента, прошедший в России чемпионат мира по футболу важен не только для нашей страны, но и для молодого поколения, поскольку проведение турнира внесло вклад в приобщение молодежи к спорту. Путин также подчеркнул, что Россия должна "эффективно использовать все, что было сделано к чемпионату мира".

Джанни Инфантино, в свою очередь, поблагодарил президента России на русском языке. "Спасибо большое", - сказал президент ФИФА, отметив, что он рад возможности снова приехать в Москву и встретиться с Путиным.

Говоря о чемпионате мира по футболу, который состоялся в России, Инфантино назвал его лучшим за всю историю. "Вместо всех негативных предсказаний мы увидели спортивное событие, которое принимала великолепная страна, проявившая гостеприимство ко всему футбольному движению", - отметил Инфантино. "Конечно, это стало возможным только благодаря вашему личному участию, благодаря участию всех жителей вашей страны, принявших участие в подготовке этого великолепного мероприятия", - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU