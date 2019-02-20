Рогозин о своем визите в США: "Нет ни возможности, ни желания"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у него нет ни возможности, ни желания для организации своей поездки в США. В этом руководитель ведомства признался в среду, 20 февраля, во время общения с журналистами.
"Визит в США невозможен. Нет ни возможности, ни желания", - цитирует его ТАСС.
Напомним, что Рогозин должен был посетить Соединенные Штаты в этом месяце с целью сохранения прочных рабочих отношений. Американцы сами пригласили главу российского космического ведомства "в гости", однако в начале января неожиданно отменили встречу.
Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению самого чиновника, NASA приняло такое решение на фоне борьбы Конгресса и президента США Дональда Трампа. Москва же по-прежнему сохранение сотрудничества, хотя "осадочек" остался.
ИСТОЧНИК KP.RU