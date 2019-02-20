Рогозин о своем визите в США: "Нет ни возможности, ни желания"

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-20T17:19:09+03:00

Глава Роскосмоса должен был посетить Соединенные Штаты в феврале, однако американцы неожиданно изменили планы

Изменить размер текста: A A

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у него нет ни возможности, ни желания для организации своей поездки в США. В этом руководитель ведомства признался в среду, 20 февраля, во время общения с журналистами.

"Визит в США невозможен. Нет ни возможности, ни желания", - цитирует его ТАСС.

Напомним, что Рогозин должен был посетить Соединенные Штаты в этом месяце с целью сохранения прочных рабочих отношений. Американцы сами пригласили главу российского космического ведомства "в гости", однако в начале января неожиданно отменили встречу.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению самого чиновника, NASA приняло такое решение на фоне борьбы Конгресса и президента США Дональда Трампа. Москва же по-прежнему сохранение сотрудничества, хотя "осадочек" остался.

ИСТОЧНИК KP.RU