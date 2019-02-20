Герман Греф положительно оценил продление льготной ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-20T17:49:01+03:00

Глава Сбербанка рассказал, как будет сокращаться бюрократия в одном из крупнейших банков страны [видео]

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Послание Федеральному собранию, озвученное Владимиром Путиным, услышали не только во власти, но и в крупнейших компаниях страны. Президент отметил, что нужно бороться с бюрократией и снижать льготную ставку по ипотечным кредитам. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как это отразится на банковской сфере.

Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию: льготная ипотека для многодетных семей, индексация пенсий и рост экономики 00:00 00:00

Переход на электронный документооборот в Сбербанке решили начать с ипотеки. Сегодня, чтобы получить данный кредитный продукт не надо идти в банк и не нести массу документов. Достаточно воспользоваться электронными сервисами, а лично прийти только на сделку. Если речь идет о рефинансировании, то эта процедура пока еще требует присутствия заемщика. Но в ближайшие годы банк планирует уйти от бумажного документооборота.

- Что касается льготной ставке по ипотеке, то российские банки смогут выдержать такую нагрузку. Оставить шесть процентов на весь срок кредита – это очень хороший шаг. Это облегчит жизнь многим молодым семьям, - цитирует заявление Грефа ФАН.

Эксперты планируют, что инфляция во второй половине года пойдет вниз, а вместе с ней могут снизиться ставки по банковским кредитам.

Послание президента Федеральному собранию было озвучено 20 февраля. "Комсомольская правда" собрала 12 ключевых заявлений Владимира Путина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693027" frameborder="0"></iframe> Путин - о приоритетах России во внешней политике.

Во время обращения президент отметил, что наша страна "вошла в сложный демографический период", а потому необходимы решения прямого действия по принципу "больше детей - меньше налогов".

Что касается внешней политики, то основные приоритеты нашей страны предельно открыты: это укрепление доверия, расширение экономического и торгового взаимодействия, борьба с терроризмом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693015" frameborder="0"></iframe> Путин о снижении ставок по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU