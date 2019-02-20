Косачев: готовящиеся EC санкции создают препятствия, но не имеют смысла

СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-20T18:03:55+03:00

По словам главы международного комитета Совфеда, ограничительные меры постоянно умножаются количественно и точно не ради того, чтобы решить проблемную ситуации

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Санкции Евросоюза принимаются не для решения проблемных ситуаций, а для создания препятствий для экономического развития конкурента, но они не достигают своих главных целей. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Политик заявил, что санкции «уже не представляют из себя никакой новости». Они приумножаются количественно, но «не имеют ни малейшего смысла».

«Эти санкции применяются совершенно точно не ради того, чтобы решить ту или иную проблемную ситуации, эти санкции совершенно точно не носят, скажем так, проукраинского или просирийского характера, когда они применяются в отношении определённых сюжетов», - сказал он РИА Новости.

По словам Косачева санкции «преследуют сугубо коммерческие цели». Они направлены на то, чтобы «создать дополнительные проблемы для экономического развития конкурента и соперника, в данном случае – России». Глава международного комитета Совфеда заявил, что нынешний пакет санкций надо рассматривал именно в этом контексте и «никоим образом не драматизировал происходящее».

«Конечно, эти санкции создают проблемы, но они никоим образом не решают главной задачи с точки зрения тех, кто их применяет, - они не решают задачи сдерживания экономического развития России», - подчеркнул Косачев.

Напомним, 18 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз планирует официально одобрить решение о введении новых санкций в отношении России в течение нескольких ближайших недель. Новый пакет ограничительных мер связан с керченским инцидентом.

ИСТОЧНИК KP.RU