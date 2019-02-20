2019-02-20T18:21:33+03:00
Политика

В ОБСЕ изучают ситуацию с блокировкой аккаунтов RT в Facebook

Ранее МИД РФ призвал к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ
Елена Гильманова
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В ОБСЕ изучают ситуацию с блокировкой аккаунтов RT в FacebookВ ОБСЕ изучают ситуацию с блокировкой аккаунтов RT в FacebookФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир изучает ситуацию с блокировкой аккаунтов в соцсети Facebook, связанных с RT,

«Представитель ОБСЕ по свободе СМИ следит и изучает этот случай» - передает заявление пресс-службы организации издание ТАСС.

Напомни Facebook заблокировал четыре проекта Russia Today без предварительных оповещений. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что страницы убрали из общего доступа по запросу телеканала CNN. По ее мнению, американская социальная сеть и телеканал действуют как орудие цензуры госдепартамента США.

Позже в МИД РФ прокомментировали блокировку аккаунтов. В официальном заявление ведомства ситуацию назвали демонстрацией усиливающегося тренд в направлении цензуры в интернете и «актом прямого и юридически необоснованного давления» Вашингтона на неугодные источники информации.

Тогда внешнеполитическое ведомство призвало к реакции «профильные международные структуры, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ» и обратили внимание организации по безопасности и сотрудничеству на нарушение общепринятых принципов свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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